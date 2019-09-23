Мэр Бердска выразил соболезнования семье погибшего подростка

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Мэр Бердска выразил соболезнования семье погибшего подросткаРубрика: общество, проиcшествия
28.10.2019 12:55
фото с официальной страницы мэра Бердска в социальной сети "ВКонтакте"
Евгений Шестернин поблагодарил волонтёров за помощь в поисках мальчика; тело 14-летнего школьника нашли в воскресенье полицейские.
Мэр Бердска Евгений Шестернин на аппаратном совещании выразил соболезнования семье погибшего мальчика, тело которого было найдено в воскресенье, 27 октября.
«Благодарю СМИ и волонтеров, общественность за поиск Жени Шуршилина. Два дня в городе работал штаб по его поиску. К сожалению, всё закончилось трагически», — передаёт слова Евгения Анатольевича издание «Курьер. Среда. Бердск».
Мальчик ушёл из дома 22 октября. На шестые сутки его обнаружили правоохранители: школьник свёл счёты с жизнью. 31 октября ему бы исполнилось 15 лет.
Напомним, ранее стали известны новые подробности гибели бердского подростка.
Никита Минин
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Лента новостей
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