На зимовку в Новосибирск прилетели чечётки

Фото пресс-службы "Шушенского бора"

Маленькие птички весом всего 10 граммов не умеют танцевать чечётку; они издают похожие звуки голосом.

Из северных областей чечётки прилетели в Новосибирскую область зимовать. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Шушенский бор». Маленькие птички весят всего 10 граммов и очень красиво поют.

«Их название с латинского языка переводится как "пламенная колючка", что связано с оттенками розового, присутствующими в оперении самца. Самка имеет более скромный и неброский буровато-серый окрас. На голове обеих птиц имеются яркие красные пятна — "шапочки"», — сообщает пресс-служба.

Чечётки называются так не потому, что танцуют, а из-за необычного пения в брачный период. Самцы начинают издавать звуки, похожие на те, что издает танцор во время чечётки.

Напомним, 25 октября в Новосибирском зоопарке у дикдиков родился малыш.