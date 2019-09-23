На зимовку в Новосибирск прилетели чечётки

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На зимовку в Новосибирск прилетели чечёткиРубрика: общество
28.10.2019 08:53
Фото пресс-службы "Шушенского бора"
Маленькие птички весом всего 10 граммов не умеют танцевать чечётку; они издают похожие звуки голосом.
Из северных областей чечётки прилетели в Новосибирскую область зимовать. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Шушенский бор». Маленькие птички весят всего 10 граммов и очень красиво поют.
Эмиль Фукс
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