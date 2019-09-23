Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

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Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в НовосибирскеРубрика: общество
28.10.2019 13:46
фото CityAir
Российские разработчики создали приложение, которое в онлайн-режиме будет сообщать о качестве воздуха в России, Китае и Европе.
Компания CityAir выпустила приложение AirVoice, которое позволяет получить информацию о качестве воздуха в том или ином месте. Сейчас узнать о состоянии атмосферы можно в восьми городах России, в том числе и в Новосибирске.
«Мы следуем строгой научной методологии как в части получения данных о качестве воздуха, так и в части их интерпретации. Поэтому мы хотим явно проговорить, что оценка качества воздуха "плохо" означает, что мы точно обнаружили проблему. Оценка "хорошо" означает, что, скорее всего, всё в порядке, но, возможно, мы чего-то не видим», — сообщается в описании приложения.
AirVoice описывают ситуацию с качеством воздуха простым языком, часто прибегая к юмору: «Сейчас не очень. Не опасно, но лучше не гулять долго», «Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно».
Напомним, 14 октября врач предупредил новосибирцев об опасности грязного воздуха.
Никита Минин
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