Новосибирск: события 29 октября

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Новосибирск: события 29 октябряРубрика: общество
29.10.2019 06:00
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Вторник окажется богат на события; Сиб.фм расскажет о самых значимых из них.
Памяти Панова
XVIII Всероссийский турнир класса «А» памяти Дмитрия Панова пройдёт в Новосибирской области с 29 октября по 2 ноября.
Старт соревнованиям даст министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из регионов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Челябинская, Сахалинская, Иркутская область, Алтайский край, Республика Алтай. Также приедут боксеры из Казахстана и Таджикистана.
Соревнования класса «А» — одни из самых значимых в российском любительском боксе: они включены в Единый календарный план Министерства спорта России. По итогам боксёр, который выполнит соответствующий норматив, может получить звание «Мастера спорта России».
Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Электрон» (г. Новосибирск, ул. Учительская, 42а).
Церемония открытия — в 17:00.
Разнообразие и единство
В Новосибирске пройдёт конференция с международным участием «Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное единство».
В рамках конференции пройдёт работа пленарного заседания, секций и круглых столов, на которых представят зарубежный опыт и практику нациестроительства, обсудят религиозное и конфессиональное многообразие российской нации, этнокультурное развитие народов России и другие актуальные вопросы гражданского единства российской нации.
В работе конференции примут участие как зарубежные, так и российские учёные из разных регионов России. На текущий момент своё участие в очной и заочной формах подтвердили жители более 60 городов России. Выступить с докладами перед коллегами и широкой общественностью приедут спикеры из Душанбе, Екатеринбурга, Салехарда, Твери, Тольятти и других городов.
Конференция начнётся в 10:00 по ул. Нижегородской, 6, в актовом зале.
Селёдочка со скидочкой
Первая городская социальная продовольственная ярмарка стартует сегодня в Новосибирске по ул. Большевистской, 131.
С 29 октября по 2 ноября посетители ярмарки смогут приобрести по сниженным ценам: слабосолёную олюторскую сельдь, тешу кеты горячего копчения, балык и тешу кижуча и нерки холодного копчения.
Время работы ярмарки — с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
Птица счастья
Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Птица счастья» пройдёт в Дзержинском районе Новосибирска.
Это мероприятие даёт возможность детям с ограниченными возможностями здоровья самореализоваться, приобрести новые знакомства, почувствовать любовь, поддержку и участие общества в их судьбе. Проект направлен на выявление и реализацию творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, вовлечение в систему общественных отношений.
В празднике примут участие почти 50 ребят, они выступят на сцене дома культуры с танцами и песнями, а в фойе будут представлены их рукотворные поделки.
Начало фестиваля — в 14:00 в ДДК им. М. И. Калинина (ул. Театральная, 1).
Мария Машанова
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