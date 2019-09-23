Новосибирская студентка стала королевой красоты

фото со страницы группы "Нетипичный Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"

Новосибирская студентка получила корону на Международном конкурсе красоты; обладательница титула планирует стать врачом.

Высшие оценки от жюри на Всемирном международном конкурсе красоты Queen Peacemaker World получила студентка из Новосибирска, сообщение об этом появилось в группе «Нетипичный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Виктория Сопрун несколько лет успешно учится в НГМУ и в будущем планирует стать врачом. А пока в перерывах между лекциями и практикой в неврологическом отделении горбольницы № 1 она успешно участвует в конкурсах красоты.

Ранее, в 2017 году, Виктория получила титул «Мисс НГМУ», также в копилке побед номинация «Мисс Elite Stars».

Девушка с раннего детства привыкла упорно заниматься и добиваться поставленных целей, а также работать над собой. За плечами хореографическая и музыкальная школы. Ее имя занесено в книгу «Одаренные дети России».

Профессиональным балетом Виктория занимается и сегодня — в промежутках между лекциями она ходит на танцы и спортивные тренировки.

Напомним, 13 сентября в конкурсе популярного видеохостинга победила блогер из Новосибирска.