Новосибирская студентка стала королевой красоты

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Новосибирская студентка стала королевой красотыРубрика: общество
28.10.2019 16:30
фото со страницы группы "Нетипичный Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"
Новосибирская студентка получила корону на Международном конкурсе красоты; обладательница титула планирует стать врачом.
Высшие оценки от жюри на Всемирном международном конкурсе красоты Queen Peacemaker World получила студентка из Новосибирска, сообщение об этом появилось в группе «Нетипичный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Виктория Сопрун несколько лет успешно учится в НГМУ и в будущем планирует стать врачом. А пока в перерывах между лекциями и практикой в неврологическом отделении горбольницы № 1 она успешно участвует в конкурсах красоты.
Ранее, в 2017 году, Виктория получила титул «Мисс НГМУ», также в копилке побед номинация «Мисс Elite Stars».
Девушка с раннего детства привыкла упорно заниматься и добиваться поставленных целей, а также работать над собой. За плечами хореографическая и музыкальная школы. Ее имя занесено в книгу «Одаренные дети России».
Профессиональным балетом Виктория занимается и сегодня — в промежутках между лекциями она ходит на танцы и спортивные тренировки.
Напомним, 13 сентября в конкурсе популярного видеохостинга победила блогер из Новосибирска.
Алёна Коврова
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