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Православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске

Рубрика: общество

28.10.2019 18:50

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Фанатам и зрителям хоккея предложили поучаствовать в «вечеринке в стиле Хеллоуин» во время матча между командами ЦСКА и «Сибирь»; однако активисты против, и уже написали во все инстанции гневные письма.

Хоккеисты клуба "Сибирь" предложили зрителям во время своего матча с ЦСКА устроить костюмированный праздник "Хеллоуин".  Матч должен состояться 31 октября. Идет активная подготовка к мероприятию. Однако, православные активисты считают — праздник нужно отменить. Этому вопросу посвящено обращение во властные структуры.

Текст обращения ушёл в Администрацию Президента, прокурору Новосибирской области и губернатору — Андрею Травникову. Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирск за нравственность, традицию, семью» в соцсети «ВКонтакте».

«Очевидно, что хоккейные матчи смотрят и дети. Я считаю, что проведение и публичная реклама данного мероприятия – прямое нарушение  закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — с этих слов начинается обращение представителей Новосибирского координационного совета.

Далее в тексте письма авторы по пунктам описывают причину своего протеста. «Американская «церковь сатаны» официально провозгласила Хэллоуин своим праздником», — такие характеристики содержит текст письма.

Авторы ссылаются на исследования неких учёных, которые  в своё время сделали выводы, что проведение праздника ведёт к «неконтролируемым, девиантным формам поведения и к психопатологическим реакциям». 

«Зачем в этой ситуации еще и рекламировать «культ смерти» среди детей и подростков? Хэллоуин — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия», — задаёт вопросы автор. 

Реакции на обращение от представителей власти пока не последовало.

Напомним, 28 октября эксперты рассказали, как выбрать тыкву на праздник.

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область активисты

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В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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