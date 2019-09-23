Православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске

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Фанатам и зрителям хоккея предложили поучаствовать в «вечеринке в стиле Хеллоуин» во время матча между командами ЦСКА и «Сибирь»; однако активисты против, и уже написали во все инстанции гневные письма.

Хоккеисты клуба "Сибирь" предложили зрителям во время своего матча с ЦСКА устроить костюмированный праздник "Хеллоуин". Матч должен состояться 31 октября. Идет активная подготовка к мероприятию. Однако, православные активисты считают — праздник нужно отменить. Этому вопросу посвящено обращение во властные структуры.

Текст обращения ушёл в Администрацию Президента, прокурору Новосибирской области и губернатору — Андрею Травникову. Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирск за нравственность, традицию, семью» в соцсети «ВКонтакте».

«Очевидно, что хоккейные матчи смотрят и дети. Я считаю, что проведение и публичная реклама данного мероприятия – прямое нарушение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — с этих слов начинается обращение представителей Новосибирского координационного совета.

Далее в тексте письма авторы по пунктам описывают причину своего протеста. «Американская «церковь сатаны» официально провозгласила Хэллоуин своим праздником», — такие характеристики содержит текст письма.

Авторы ссылаются на исследования неких учёных, которые в своё время сделали выводы, что проведение праздника ведёт к «неконтролируемым, девиантным формам поведения и к психопатологическим реакциям».

«Зачем в этой ситуации еще и рекламировать «культ смерти» среди детей и подростков? Хэллоуин — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия», — задаёт вопросы автор.



Реакции на обращение от представителей власти пока не последовало.

Напомним, 28 октября эксперты рассказали, как выбрать тыкву на праздник.