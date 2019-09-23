Новосибирские правозащитники предложили повысить штрафы за выгул собак без намордников

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Новосибирские правозащитники предложили повысить штрафы за выгул собак без намордниковРубрика: общество
28.10.2019 12:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
За нападение собак на прохожих владельцы платят незначительные штрафы; правозащитники предлагают увеличить сумму до 30 тысяч рублей.
Обращение с требованием ужесточить наказание за выгул собак без намордников и поводков направили в Государственную думу РФ представители общественной организации «Гражданский патруль».
Правозащитники отмечают, что из-за пробелов в законодательстве владельцы собак могут в случае нападения своего питомца на случайного прохожего отделаться штрафом от двух до пяти тысяч рублей. Пострадавший в свою очередь получает не только физическую травму, но и фобию на всю жизнь.
«17 июня 2019 г. на Мишину Ольгу Владимировну в пгт. Знаменка в районе ул. Тополиная напала собака бойцовской пароды американский стаффордширский терьер. Собака была без намордника, но с хозяйкой, которая не предприняла мер для предотвращения трагедии. В результате нападения собаки Ольге Владимировне был причинен вред здоровью, в связи с чем она до настоящего дня проходит лечение в поликлинике № 1 г. Орла и у психиатра. Виновное лицо так и не было привлечено к административной ответственности», — отмечается в обращении.
По мнению общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», административную ответственность за нарушение ФЗ «Об ответственном обращении с животными» в части выгула потенциально опасных собак без намордников и поводков необходимо установить в виде штрафа на уровне 30 тысяч рублей.
Отмечается также, что с 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно новому правовому акту, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещён. Если собака находится на огороженной территории владельца, об этом должна сообщать соответствующая надпись при входе.
Новый закон не предусматривает увеличение штрафа. Однако правозащитники надеются, что их обращение рассмотрят в ближайшее время.
Напомним, 9 октября в Омске собака напала на малолетнего ребенка.
Алёна Коврова
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