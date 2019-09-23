Новосибирским курсантам вручили медали за спасение девушки

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Новосибирским курсантам вручили медали за спасение девушкиРубрика: общество
28.10.2019 15:24
фото АСТ-54
Автоледи не справилась с управлением и врезалась в дерево; до приезда скорой пострадавшей помогали учащиеся военного училища.
Курсанты Новосибирского высшего военного училища Александр Федотов, Вадим Куранов, Дмитрий Спиров и Андрей Забежайло получили медали за спасение жизни сибирячки. Об этом сообщает информационный портал «Навигатор».
Инцидент произошел 19 октября: женщина, находясь за рулём автомобиля, не справилась с управлением и налетела на дерево. Повреждённую машину заметили молодые лейтенанты, возвращавшиеся из увольнения. Они подложили под голову потерпевшей куртку, а её саму накрыли покрывалом. Курсанты пробыли рядом с женщиной до самого приезда скорой помощи.
«Уже темнело. Все произошло очень быстро. Ехали на такси в училище из увольнения, смотрим — впереди машина резко вылетела с дороги и врезалась в дерево. Оказали с товарищами пострадавшей первую медицинскую помощь. Минут через пять приехала карета скорой помощи», — рассказал лейтенант Александр Федотов.
Напомним, 24 октября два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина.
Никита Минин
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Лента новостей
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