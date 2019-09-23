Около половины жителей Новосибирска высаживают дома цветы

Лента новостейПредложить новость
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Около половины жителей Новосибирска высаживают дома цветыРубрика: общество
29.10.2019 07:46
Фото с сайта Pixabay.com
Исследователи одной развлекательной социальной сети провели опрос с целью выяснить, выращивают ли жители Новосибирска дома цветы; в исследовании принимали участие 900 человек.
Почти половина жителей города Новосибирска выращивает у себя дома комнатные цветы. Об этом рассказали аналитики социальной сети «Фотострана». Большинство из опрошенных — 49% — рассказали, что они с удовольствием занимаются выращиванием комнатных растений. По их словам, домашние растения позволяют сделать жильё уютнее, а также поднимают настроение и радуют глаз.
Вторая группа опрошенных — 39% — ответили, что у них дома цветов нет. Они обосновали свой ответ тем, что у них нет времени или желания возиться с живыми цветами. В качестве украшения они используют композиции из искусственных растений.
Остальные 12% ответили, что они готовы разводить цветы, но у них нет времени на это занятие.
Напомним, 24 октября исследователи рассказали, что 58% новосибирцев читают бумажные книги.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное