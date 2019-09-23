Около половины жителей Новосибирска высаживают дома цветы

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Исследователи одной развлекательной социальной сети провели опрос с целью выяснить, выращивают ли жители Новосибирска дома цветы; в исследовании принимали участие 900 человек.

Почти половина жителей города Новосибирска выращивает у себя дома комнатные цветы. Об этом рассказали аналитики социальной сети «Фотострана». Большинство из опрошенных — 49% — рассказали, что они с удовольствием занимаются выращиванием комнатных растений. По их словам, домашние растения позволяют сделать жильё уютнее, а также поднимают настроение и радуют глаз.

Вторая группа опрошенных — 39% — ответили, что у них дома цветов нет. Они обосновали свой ответ тем, что у них нет времени или желания возиться с живыми цветами. В качестве украшения они используют композиции из искусственных растений.

Остальные 12% ответили, что они готовы разводить цветы, но у них нет времени на это занятие.

Напомним, 24 октября исследователи рассказали, что 58% новосибирцев читают бумажные книги.