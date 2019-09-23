Омский пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочку

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Омский пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочкуРубрика: проиcшествия
28.10.2019 17:57
фото Pixabay.com
В Омске мужчина обвиняется в изнасиловании ребёнка; за это ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Омские следователи продолжают расследование дела по факту изнасилования маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
По версии правоохранителей, 63-летний сибиряк изнасиловал 13-летнюю опекаемую своей знакомой, после чего попытался скрыться за пределами России.
«Мужчина был задержан благодаря своевременно организованным следствием разыскным мероприятиям. По ходатайству следствия подозреваемому, ранее судимому за изнасилование, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 11 октября стало известно, что пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки.
Никита Минин
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