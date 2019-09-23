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Омский пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочку

Рубрика: проиcшествия

28.10.2019 17:57

фото Pixabay.com

В Омске мужчина обвиняется в изнасиловании ребёнка; за это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Омские следователи продолжают расследование дела по факту изнасилования маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии правоохранителей, 63-летний сибиряк изнасиловал 13-летнюю опекаемую своей знакомой, после чего попытался скрыться за пределами России. 

«Мужчина был задержан благодаря своевременно организованным следствием разыскным мероприятиям. По ходатайству следствия подозреваемому, ранее судимому за изнасилование, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. 

В отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 11 октября стало известно, что пьяный сибиряк в кустах изнасиловал женщину вдвое старше его и украл её перчатки.

 

Никита Минин

Теги: Омская область изнасилование

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сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снижается уровень безработицы

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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