Оправдать расстрелявшего восьмерых сослуживцев срочника просят в интернете

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Петиция с предложением оправдать 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября расстрелял восьмерых сослуживцев, появилась в Сети; автор обращения предлагает отправить военнослужащего на реабилитацию.

Вынести оправдательный приговор солдату, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье, а самого виновника трагедии отправить на реабилитацию, предложил пользователь Даниил Дроздов. Петиция адресована главе МВД России Владимиру Колокольцеву и размещена на платформе change.org.

Автор связывает случившееся с дедовщиной и приводит в подтверждение своих слов отзывы бывшей девушки и родственников солдата. Они характеризуют Шамсутдинова как спокойного и рассудительного, кроме того, отмечают, что молодой человек хотел служить в армии.

На данный момент петицию подписали почти 3500 человек.

Вечером 25 октября в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкалье срочник из табельного оружия расстрелял сослуживцев: восемь человек погибли на месте, двое получили ранения. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

Напомним, 26 октября в сети появились первые кадры с места кровавой бойни.