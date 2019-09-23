Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском

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Рыбаки увлеклись и не заметили, как наступила ночь; добраться до берега им помогали спасатели, освещая путь фонариками.

О счастливом спасении рыбаков на озере Чаны Барабинского района сообщили сотрудники аварийно-спасательно службы НСО.

Вечером 27 октября дежурному поступил звонок. Рыбаки, находившиеся где-то в центре озера Чаны, сообщали, что не знают, куда плыть. В полной темноте они не могли ориентироваться. Дежурные спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда отправились на поиски.

С помощью фонарей пострадавших отыскали и помогли добраться до берега, освещая путь.

Напомним, 9 октября в Бердске погиб рыбак , привязавший себя к лодке.