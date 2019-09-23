Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском

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Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под НовосибирскомРубрика: общество
28.10.2019 13:04
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Рыбаки увлеклись и не заметили, как наступила ночь; добраться до берега им помогали спасатели, освещая путь фонариками.
О счастливом спасении рыбаков на озере Чаны Барабинского района сообщили сотрудники аварийно-спасательно службы НСО.
Алёна Коврова
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