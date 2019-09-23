Поезд сбил двух человек в Новосибирске

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Под электричку в Академгородке попали двое мужчин; один погиб на месте, второго доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

В Новосибирске поезд, следовавший в Бердск, наехал на двух человек, которые шли по железнодорожным путям. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным ведомства, один из них погиб на месте: молодому человеку было всего 20 лет. Его 41-летний спутник был доставлен в больницу с серьёзными травмами. На момент госпитализации он был без сознания.

«Электропоезд двигался на большой скорости и без остановок. Несмотря на это, машинист успел заметить людей на путях и предпринял экстренное торможение. Однако избежать столкновения не получилось», — отметили в ведомстве.

Напомним, 11 октября поезд насмерть сбил человека в Новосибирске.