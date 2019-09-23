Погода в Новосибирске на 28 октября: весь день дождь

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Снегопад в конце прошлой недели сменился непрерывным дождём; о прогнозе погоды на сегодня — в материале Сиб.фм.

Синоптики предсказывают обильные осадки в виде дождя на протяжении всего дня. Дождь может прекратиться только ближе к ночи. В среднем ожидается около 4 миллиметров осадков. Сегодня, 28 октября, температура воздуха будет держаться в пределах +6...+8 градусов.

Ожидаемая скорость ветра сегодня от 9–16 метров в секунду днём до 9–21 метра в секунду вечером. Ветер юго-западный.