Погода в Новосибирске на 28 октября: весь день дождь

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Погода в Новосибирске на 28 октября: весь день дождьРубрика: общество
28.10.2019 00:00
Фото с сайта Pixabay.com
Снегопад в конце прошлой недели сменился непрерывным дождём; о прогнозе погоды на сегодня — в материале Сиб.фм.
Синоптики предсказывают обильные осадки в виде дождя на протяжении всего дня. Дождь может прекратиться только ближе к ночи. В среднем ожидается около 4 миллиметров осадков. Сегодня, 28 октября, температура воздуха будет держаться в пределах +6...+8 градусов.
Ожидаемая скорость ветра сегодня от 9–16 метров в секунду днём до 9–21 метра в секунду вечером. Ветер юго-западный.
Эмиль Фукс
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