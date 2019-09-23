Погода в Новосибирске на 29 октября: плюсовая сырость

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Погода в Новосибирске на 29 октября: плюсовая сыростьРубрика: общество
29.10.2019 07:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске продолжается сезон дождей; во вторник лучше вооружиться зонтом и резиновыми сапогами.
Октябрь не устаёт удивлять: под занавес месяца температура остаётся плюсовой. Днём 29 октября столбик термометра поднимется до +11 градусов. Ночью — 5 градусов со знаком плюс.
При этом даже такие согревающие показания не особо радуют горожан — ощутить тепло на дают непрекращающийся дождь и сильный ветер. Во вторник порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Напомним, 28 октября стало известно, когда жителям сибирской столицы готовиться к первым заморозкам.
Мария Машанова
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Лента новостей
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