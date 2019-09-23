В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры

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Синоптики прогнозируют падение дневной температуры до минусовых отметок в ближайшие дни; в воскресенье ожидается до –3°С .

В ближайшие несколько дней сибиряки вспомнят о том, как неприятна слякоть и мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю, из которого следует, что до начала выходных в столице Сибири сохранится относительное тепло, но вместе с этим будут идти дожди и мокрый снег.

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие два дня — 28 и 29 октября — столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер от 12 до 22 м/с.

В среду, 30 октября, ожидается понижение температуры до +3 градусов. Ветер стихнет, также ненадолго прекратятся осадки.

В последний день октября возможно потепление до +9, пойдёт дождь. А самым тёплый днём, по версии синоптиков, станет пятница — воздух прогреется до +11°С.

Три праздничных выходных дня подарят сибирякам первые заморозки. Уже в воскресенье ожидается до –3°С днём. Минусовая температура сохранится и в последующие дни. Осадков в морозный период не ожидается. Будет пасмурно.

Как отмечают синоптики, в Сибири октябрь — месяц, завершающий осень. В этот период происходит перестройка атмосферных процессов на зимний режим погоды. В целом, по оценкам специалистов, за последние 30 дней температура и количество осадков были в пределах нормы.

Напомним, 28 октября синоптики прогнозировали дождь на весь день.