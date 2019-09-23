Пропавшую семью с годовалым ребёнком нашли в томской тайге

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В Томской области благополучно завершились поиски пропавшей семьи из трёх человек; семейный автомобиль плотно засел в грязи.

Трое суток поисковики и спасатели искали в Томской области семью, которая выехала из Томска в посёлок Белый Яр на личном автомобиле. Глава семьи никогда по этому маршруту не ездил, доверился навигатору, который завёл его в непроходимую грязь. Машина встала. Чтобы согреть свою жену и годовалого ребёнка водитель сжёг всё топливо.

В поисках пропавших были задействованы более 40 человек. Найти семью удалось в 40 километрах от ближайшего населённого пункта. К моменту обнаружения людей у них закончился не только бензин, но и еда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС региона.

Эвакуировать машину с места обнаружения спасатели не смогли. А вот людей оперативно доставили в ближайший населённый пункт, где их осмотрели медики. У родителей отметили переохлаждение ног, годовалый ребёнок не пострадал.

Напомним, в середине сентября в тайге, после четырёх дней поисков, нашли пропавшего подростка.