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Пропавшую семью с годовалым ребёнком нашли в томской тайге

Рубрика: общество

28.10.2019 21:34

фото pixabay.com

В Томской области благополучно завершились поиски пропавшей семьи из трёх человек; семейный автомобиль плотно засел в грязи. 

Трое суток поисковики и спасатели искали в Томской области семью, которая выехала из Томска в посёлок Белый Яр на личном автомобиле. Глава семьи никогда по этому маршруту не ездил, доверился навигатору, который завёл его в непроходимую грязь. Машина встала. Чтобы согреть свою жену и годовалого ребёнка водитель сжёг всё топливо. 

В поисках пропавших были задействованы более 40 человек. Найти семью удалось в 40 километрах от ближайшего населённого пункта. К моменту обнаружения людей у них закончился не только бензин, но и еда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС региона. 

Эвакуировать машину с места обнаружения спасатели не смогли. А вот людей оперативно доставили в ближайший населённый пункт, где их осмотрели медики. У родителей отметили переохлаждение ног, годовалый ребёнок не пострадал. 

Напомним, в середине сентября в тайге, после четырёх дней поисков, нашли пропавшего подростка. 

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Томская область ГУ МЧС

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сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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