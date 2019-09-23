«Работа подождёт»: ДТП спровоцировало большую пробку в Новосибирске

фото АСТ-54

Утренняя авария вызвала серьёзный затор в Ленинском районе; начало недели не задалось у автолюбителей.

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, спровоцировавшее пробку. На улице Троллейной, возле торгового центра «Континент», фура врезалась в SsangYong. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Участники аварии полностью перегородили улицу Троллейную в оба направления, оставив лишь одну полосу для проезда другого транспорта. В ДТП никто из водителей не пострадал», — написано в сообщении.

Напомним, 26 октября на трассе под Новосибирском погибли три женщины.