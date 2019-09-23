«Работа подождёт»: ДТП спровоцировало большую пробку в Новосибирске

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28.10.2019 09:16
фото АСТ-54
Утренняя авария вызвала серьёзный затор в Ленинском районе; начало недели не задалось у автолюбителей.
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, спровоцировавшее пробку. На улице Троллейной, возле торгового центра «Континент», фура врезалась в SsangYong. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Участники аварии полностью перегородили улицу Троллейную в оба направления, оставив лишь одну полосу для проезда другого транспорта. В ДТП никто из водителей не пострадал», — написано в сообщении.
Напомним, 26 октября на трассе под Новосибирском погибли три женщины.
Никита Минин
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Лента новостей
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