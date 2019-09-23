Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Фото из архива Сиб.фм

Информация о сборе денег появилась в группе «Тихий барин» в социальной сети «ВКонтакте»; средства пойдут на оплату билетов в Забайкалье отцу солдата Салиму Шамсутдинову.

Пользователи соцсетей организовали сбор денег для солдата-срочника, убившего восемь человек в одной из воинских частей в Забайкальском крае. Пост о призыве на сбор средств опубликован на странице группы «Тихий барин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы никто не вправе судить других людей. И никто не знает, по какой причине был совершен этот поступок. Помогать или нет — это ваше личное решение», — говорится в сообщении.

По словам автора послания, деньги необходимы для того, чтобы отел солдата Салим Шамсутдинов смог съездить в воинскую часть, где служил сын и поговорить «с глазу на глаз» с командованием части. Кроме того, часть средств будут направлена на оплату услуг адвоката.

Напомним, 28 октября журналисты Сиб.фм попытались разобраться в случившемся.