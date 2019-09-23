Штормовое предупреждение продлили на сутки в Новосибирске

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Синоптики сдвинули сроки прихода в Новосибирск шквалистого ветра; теперь его ожидают 29 октября.

Как сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС, метеорологи на сутки сдвинули приход в Новосибирск шквалистого ветра. По первоначальным прогнозам, сегодня, 28 октября, ветер должен был усилиться до 23 метров в секунду.

За сутки метеорологи ждут усиления ветра. Теперь прогноз выглядит ещё более пугающим: 29 октября синоптики пообещали порывы до 25 метров в секунду. Ожидаются сильные дожди при температуре воздуха до + 11 градусов Цельсия.

Напомним, на праздничные выходные синоптики пообещали новосибирцам резкое похолодание.