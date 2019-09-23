Сибирские монстры: топ-5 огромных обских щук

Фото с сайта skogsforum.se

Сезон летней рыбалки подошёл к концу; самое время вспомнить пять самых крупных уловов сибирских рыбаков за 2019 год.

По древней легенде, самую крупную щуку в истории поймали в далёком 1497 году. Рыбина была огромных размеров — около пяти метров в длину и весом 140 килограммов. Поражает и возраст щуки-гиганта: по легенде, ей было 270 лет. Подтверждений этому факту, конечно же, нет. Больше такого крупного улова не было ни у кого. Улов щуки в сезоне 2019 года у сибирских рыбаков пусть не такой гигантский, но правдоподобный.

Пятое место — удачное завершение сезона

Рыбак из Новосибирска успешно порыбачил в середине октября в Сузуне. Сибиряк выловил щуку внушительных размеров — рыба весила 10,6 килограмма. Безусловно, щука не самая большая из тех, что водятся в Оби, однако рыбака похвалили и поздравили с отличным уловом его коллеги.

Четвёртое место — «крокодил» размером с человека

Более значительным уловом похвастался другой новосибирский рыбак в начале августа. Несмотря на то что в конце лета щука уходит на дно и прячется от высокой температуры, один крупный экземпляр не успел скрыться от спиннинга сибиряка.

«Щука делала столько пируэтов! Подтягивал, она обратно как подводная лодка. Один раз свечку сделала. После 5 минут борьбы она сдалась», — описывал рыбак своё сражение с хищником.

Вес щуки составил 13,5 килограмма. Комментаторы форума рыбаков обозвали тогда рыбину крокодилом.

Третье место — «Хороша чертовка!»

Житель Алтайского края поймал в Оби очередного хищного «монстра». Вес щуки чуть больше, чем у особи с четвёртого места, — 13,7 килограмма. Алтайский рыбак выловил крупную щуку в сентябре на базе отдыха «Подгорка».

За трофеем сибиряка сразу же закрепилась кличка «монстр».

«Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут», — пишут комментаторы.

Второе место — щука-каннибал

Вес этой щуки неизвестен. Более того, её никто не поймал. Томский рыбак Сергей побоялся даже приближаться к устрашающему хищнику. Вместо попыток сделать щуку своим трофеем тот безмолвно снимал на видео происходящее.

Щука огромных размеров так сильно проголодалась, что начала поедать живьём себе подобных. На кадрах видно, как опасный хищник держит в зубах щуку чуть поменьше.

Зрелище жуткое — вряд ли кто-то из рыбаков захотел бы повстречаться с такой рыбой в схватке.

Первое место — самая милая щука Сибири

Невозможно удержаться и не присвоить первое место прекрасному малышу щуки. Она заняла первое место не благодаря огромным размерам — эта щучка не весит практически ничего. Трудно поверить, что такая маленькая рыбка когда-то может превратиться в опасного и агрессивного хищника. Крохотную щуку известный среди своих коллег рыбак Сергей Бычков отпустил подрастать дальше.

Однако на этом Сергей решил не останавливаться. Щука-лилипут так растрогала новосибирца, что тот посвятил ей трогательные стихи (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Вчера на досуге выловил Щуку,

Она едва помещается в руку,

Расправился лихо с немелким живцом,

Наивный Детёныш с хищным лицом.

Не мучая, сразу Его утопил,

Пусть вес набирает мой Крокодил.

Чёткое фото, прекрасный момент,

На прощанье просил Он... взорвать Интернет!»

Напомним, 28 октября Сиб.фм рассказывал о пяти отремонтированных дорогах в Новосибирской области.