Сибирячке сломали челюсть во время драки из-за парня

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Сибирячке сломали челюсть во время драки из-за парняРубрика: проиcшествия
28.10.2019 15:01
фото Pixabay.com
Девушки в кафе устроили разборки из-за молодого человека; возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью.
В Горно-Алтайске студентка сломала челюсть посетительнице кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
Как установили правоохранители, потерпевшая пришла на вечеринку в кафе вместе со своим молодым человеком. В том же заведении отдыхала бывшая возлюбленная парня: она подошла к паре и начала выяснять отношения. В ходе конфликта к ним подключилась ещё одна девушка, подруга возмутительницы спокойствия. Она решила заступиться за свою приятельницу и ударила потерпевшую кулаком по лицу.
«Посетители кафе разняли сцепившихся студенток, после чего потерпевшая ушла домой. Проснувшись утром, она почувствовала боль и обратилась в медицинское учреждение. После проведенных обследований было установлено, что у горожанки сломана челюсть. Узнав свой диагноз, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее стало известно, что иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынке.
Никита Минин
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