Сибирячке сломали челюсть во время драки из-за парня

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Девушки в кафе устроили разборки из-за молодого человека; возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью.

В Горно-Алтайске студентка сломала челюсть посетительнице кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Как установили правоохранители, потерпевшая пришла на вечеринку в кафе вместе со своим молодым человеком. В том же заведении отдыхала бывшая возлюбленная парня: она подошла к паре и начала выяснять отношения. В ходе конфликта к ним подключилась ещё одна девушка, подруга возмутительницы спокойствия. Она решила заступиться за свою приятельницу и ударила потерпевшую кулаком по лицу.

«Посетители кафе разняли сцепившихся студенток, после чего потерпевшая ушла домой. Проснувшись утром, она почувствовала боль и обратилась в медицинское учреждение. После проведенных обследований было установлено, что у горожанки сломана челюсть. Узнав свой диагноз, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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