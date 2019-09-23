Систему питания в новосибирской средней школе признали лучшей в стране

Фото Правительства Новосибирской области

Проект по организации школьного питания в Новосибирской области вошёл в число лучших по стране; на Всероссийский конкурс подали 615 заявок из 67 субъектов России.

Новосибирский проект по организации питания в образовательном учреждении вошёл в число 49 лучших в стране на Всероссийском конкурсе, проводимого Министерством просвещения РФ. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, конкурс проходил в два этапа. Первоначально 615 заявок подали образовательные учреждения 67 субъектов РФ. До конкурса было допущено 447 работ. В очный этап было отобрано всего 49 заявок.

«Наш регион представил проект «Совершенствование системы управления и контроля (включая общественный контроль) организации системы питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области». Этот проект позволяет систематизировать и обобщать данные о системе управления школьным питанием в регионе, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ещё один проект Варламовской средней школы Болотнинского района вошел в число лауреатов в номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации».

Напомним, 24 октября родители школьников рассказали о питании их детей в образовательных учреждениях.