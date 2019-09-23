«Суровый сибирский парень»: мужчина в розовой шапке рассмешил пассажиров метро в Новосибирске

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«Суровый сибирский парень»: мужчина в розовой шапке рассмешил пассажиров метро в НовосибирскеРубрика: общество
28.10.2019 15:48
фото ревизорро новосибирск
Новосибирец проехался в метро в розовой шапке-ушанке; кадр сделан на станции «Сибирская».
В Новосибирском метро люди сфотографировали мужчину, который дожидался поезда в розовой шапке. Фото сибиряка появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Кто сказал, что розовый цвет только для женщин?! По крайней мере, суровые сибирские парни точно могут выделиться», — пишет автор поста.
Комментарии не заставили себя ждать:
«Типичный мамкин бизнесмен».
«Какой видный мужчина. Такого даже если захочешь, не потеряешь из виду».
Напомним, 7 октября дама в розовом сильно впечатлила пассажиров автобуса.
Никита Минин
Комментарии
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