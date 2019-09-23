Таксу с четвертой стадией рака в Новосибирске выбросили на помойку

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Таксу с четвертой стадией рака в Новосибирске выбросили на помойкуРубрика: общество
28.10.2019 10:07
фото со страницы группы "Ревизорро Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"
Шевелящийся пакет был обнаружен жителями многоэтажки возле мусорных контейнеров; внутри оказалась живая собака.
О леденящей душу находке сообщили в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина выносила мусор и нашла возле контейнеров крепко завязанный пакет. Его содержимое шевелилось. Внутри оказалась живая измученная собака — такса.
«Откопала в мусоре пакет, а там собака... Слабая, больная, возрастная такса... Она из последних сил плакала и звала на помощь...», — рассказали очевидцы в группе «Инициативная группа помощи животным г. Бердск».
Находку отвезли в приют, а после в ветеринарную клинику. После осмотра и обследования выяснилось, что у собаки рак, последняя стадия.
«Собачка уже не могла ходить от болезни, от стресса, от предательства близких людей. От предательства СВОЕЙ СЕМЬИ! В чем она виновата?.. Чем она это заслужила?.. Собака свою жизнь отдаст за любимого человека, а человек...», — написали шокированные люди.
В ветеринарной клинике найденной таксе оказали всю необходимую помощь и достойно проводили в последний путь.
«А собачку мы отпустили, проводили и очень сильно просили у неё прощение. За все. За всех нас...», — рассказали жители Бердска.
Вопиющие случаи бесчеловечного отношения к собакам фиксируются постоянно: 23 октября жители Бердска рассказали про двух овчарок, которых морят голодом.
Алёна Коврова
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