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Топ-5 отремонтированных дорог в Новосибирской области

Рубрика: общество

28.10.2019 05:05

Фото Правительство Новосибирской области

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области отремонтируют 160 километров на 117 объектах; Сиб.фм выбрало наиболее социально-значимые.

Новые тротуары и асфальтовое покрытие, современная дорожная разметка, ограждение и светофоры появились почти на 120 объектах в Новосибирской области. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году было выделено 5,5 миллиарда рублей на ремонт и оснащение дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры.

5. Улица Лунная, город Бердск

Это одна из ключевых дорог в городе Бердске. По ней проложены автобусные маршруты. Улица ведёт к новым микрорайонам, а также к выезду в Новосибирск. Очень скоро здесь будут построены школа и детский сад. Однако износ асфальтового покрытия составлял практически 100%. Поэтому было решено сделать на ней ремонт в рамках проекта БКД 2.0. Всего за два года было отремонтировано 1,2 километра автодороги. Она полностью приведена в нормативное состояние. Отремонтирована проезжая часть, тротуары, обустроены перильное ограждение, светофоры и освещение. Финансирование и бюджетов всех уровней составило 57 миллиона рублей.

4. Улицы Большая и Геодезическая, город Обь

По этим улицам дети добираются до школы, детского сада и школы искусств. Раньше они ходили по обочинам, теперь после ремонта они могут добраться безопасно по новым тротуарам, куда им нужно. Кроме тротуаров тут оборудовали перильные ограждения, освещение и светофоры. В рамках капитального ремонта также было обновлено дорожное покрытие, нанесена разметка. А улица Большая важна ещё и тем, что она ведёт в новый микрорайон и садовые общества. Общая стоимость ремонта ул. Большая и ул. Геодезическая составила 66 миллионов рублей.

3. Дорога Новосибирск – Колывань – Томск

Это самый протяжённый объект нацпроекта в Новосибирской агломерации. На более чем 10 километрах автодороги появился новый асфальт, укрепленные обочины, разметка из термопластика и дорожные знаки. Ещё одно новшество, примененное на данной дороге – установленные делиниаторы – гибкие столбы, которые разделяют встречные потоки на опасных участках, предотвращая выезд автотранспорта на полосу встречного движения. Трасса «Новосибирск-Колывань-Томск» является въездом и выездом из областного центра. Дорога обеспечивает транспортное сообщение между Новосибирском и Томском. По ней также можно добраться до таких населенных пунктов региона, как Колывань, Скала, Амба, Вьюны, Кандаурово и т.д. Общий объем средств на ремонт данной дороги из бюджетов двух уровней составил 109 миллионов рублей.

2. Бердское шоссе, город Новосибирск

Участок Бердского шоссе от посёлка Матвеевка до проспекта Строителей соединяет Первомайский и Советский районы Новосибирска. Это одна из наиболее оживлённых трасс – выезд из города в южном направлении. Протяженность отремонтированного участка Бердского шоссе – от Матвеевки до проспекта Строителей – более 7 км. Ширина проезжей части существующей автодороги – от 22 до 28 метров. Стоимость объекта 140,242 миллиона рублей.

1.Красный проспект, город Новосибирск

Красный проспект – главная магистраль города, лицо города Новосибирска. Ежедневно по ней проезжает несколько десятков тысяч автомобилей. В рамках последнего этапа – от ул. Максима Горького до ул. Колыванской – на протяжении всего участка тротуар выложен плиткой, установлены два кнопочных светофора для пешеходов и еще два – для автомобилистов, оборудованы системы видеофиксации. Также заменены четыре остановочных павильона. Стоимость ремонта – 242,13 миллиона рублей.

 

Анатолий Якимов

Теги: дороги ремонт дорог Новосибирск топ-5

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