В детских садах Новосибирской области ввели карантин

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ 32 дошкольных образовательных учреждения региона закрыли на карантин; на прошлой неделе временно приостановили деятельность четырёх школ.

Карантин в связи с увеличением числа случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в работе 32 детских садов и четырёх школ Новосибирской области ввели ограничительные мероприятия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра образования региона Сергея Федорчука.

В ходе доклада на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр отметил, что в 31 детском саду карантин введён частично, а детсад села Рогачёво Ордынского района закрыт полностью. Кроме того, на прошлой неделе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ было закрыто четыре школы.

Сергей Федорчук также отметил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, 23 сентября в одной из школ Новосибирска был объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ.