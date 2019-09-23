В Новосибирске из-за ремонтных работ сузят дорогу

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Временно будет ограничено движение транспорта в Дзержинском районе; дорогу сузят до 1 ноября.

В Дзержинском районе города в связи с ремонтом электросетей с 28 октября по 1 ноября на два метра сужается проезжая часть улицы Доватора в районе дома № 100. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — написано в сообщении.

Напомним, 24 октября дорогу из-за ремонта теплотрассы сузили в Ленинском районе.