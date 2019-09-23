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В Новосибирске из-за ремонтных работ сузят дорогу

Рубрика: общество

28.10.2019 10:24

фото Pixabay.com

Временно будет ограничено движение транспорта в Дзержинском районе; дорогу сузят до 1 ноября.

В Дзержинском районе города в связи с ремонтом электросетей с 28 октября по 1 ноября на два метра сужается проезжая часть улицы Доватора в районе дома № 100. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — написано в сообщении. 

Напомним, 24 октября дорогу из-за ремонта теплотрассы сузили в Ленинском районе. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДОРОГА

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Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

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вчера 14:54 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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