В Новосибирске снижается уровень безработицы

Лента новостейПредложить новость
Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов
В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск
Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске
Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском
Новосибирские правозащитники предложили повысить штрафы за выгул собак без намордников
Иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынке
«Работа подождёт»: ДТП спровоцировало большую пробку в Новосибирске
Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирске снижается уровень безработицыРубрика: общество
28.10.2019 15:36
Фото Правительства Новосибирской области
В течение девяти месяцев в Центре занятости населения города Новосибирска было зарегистрировано 32,7 тысяч человек; почти 60% безработных — женщины.
На конец сентября уровень зарегистрированной безработицы в Новосибирске составил менее 0,5% от числа трудоспособного населения. Всего на учёте в Центре занятости населения города Новосибирска состояли около 4,3 тысяч человек.
По данным центра, с начала года обратились 37,8 тысяч человек. Благодаря специалистам центра работу нашли 20,5 тысяч безработных. При этом более половины трудоустроенных, 54,5%, — женщины. Около трети, 28,8%, находили работу в десятидневный срок после постановки на учёт.
В центре занятости населения города Новосибирска отметили, что всего с начала года безработными были признаны и поставлены на учёт около 10 тысяч человек. При этом 3,7 тысяч стояли на учёте с прошлого года. За девять месяцев с учёта сняли 9,3 тысяч человек, большая часть из которых — 44,4% — были трудоустроены, около 15% направлены на обучение, а 0,3% оформили досрочную пенсию.
На конец сентября этого года в центре занятости населения города Новосибирска было размещено около 25 тысяч вакансий.
Напомним, в мае правительство Новосибирской области направило на поддержку инициатив безработных жителей региона более 31 миллиона рублей.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов
В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск
Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске
Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском
Новосибирские правозащитники предложили повысить штрафы за выгул собак без намордников
Иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынке
«Работа подождёт»: ДТП спровоцировало большую пробку в Новосибирске
Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное