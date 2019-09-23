В Новосибирске снижается уровень безработицы

Фото Правительства Новосибирской области

В течение девяти месяцев в Центре занятости населения города Новосибирска было зарегистрировано 32,7 тысяч человек; почти 60% безработных — женщины.

На конец сентября уровень зарегистрированной безработицы в Новосибирске составил менее 0,5% от числа трудоспособного населения. Всего на учёте в Центре занятости населения города Новосибирска состояли около 4,3 тысяч человек.

По данным центра, с начала года обратились 37,8 тысяч человек. Благодаря специалистам центра работу нашли 20,5 тысяч безработных. При этом более половины трудоустроенных, 54,5%, — женщины. Около трети, 28,8%, находили работу в десятидневный срок после постановки на учёт.

В центре занятости населения города Новосибирска отметили, что всего с начала года безработными были признаны и поставлены на учёт около 10 тысяч человек. При этом 3,7 тысяч стояли на учёте с прошлого года. За девять месяцев с учёта сняли 9,3 тысяч человек, большая часть из которых — 44,4% — были трудоустроены, около 15% направлены на обучение, а 0,3% оформили досрочную пенсию.

На конец сентября этого года в центре занятости населения города Новосибирска было размещено около 25 тысяч вакансий.

Напомним, в мае правительство Новосибирской области направило на поддержку инициатив безработных жителей региона более 31 миллиона рублей.