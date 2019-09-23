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В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

Рубрика: общество

28.10.2019 14:49

Фото пресс-служба Центрального военного округа

В пятидесятый раз на плацу новосибирской кузницы военных кадров Новосибирска выпускники получили первые офицерские звания и дипломы об окончании вуза; в ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.

Более 180 офицеров получили дипломы об окончании Новосибирского высшего военного командного училища. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, среди них 27 выпускников, окончивших вуз с отличием. Два молодых офицера получили медали «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации».

Нынешний выпуск — юбилейный. Первый выпуск молодых офицеров в Новосибирском высшем военном училище состоялся в 1971 году. Всего за 50 лет из училища выпустили около 20 тысяч офицеров. 28 выпускников удостоены званий Героя Советского Союза и Российской Федерации. Более 40 лейтенантов впоследствии стали генералами в различных министерствах и ведомствах.

Все выпускники показали свой высокий профессионализм и удачно прошли государственную итоговую аттестацию.

«В первую очередь хочу отметить дух товарищества и самоотверженность, с которой выпускники идут служить в войска», — отметил в хоте торжественной церемонии начальник разведки, заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

В ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.

Напомним, 25 октября в Новосибирской области спецназ отразил атаку на колонну военной техники. 

 

Анатолий Якимов

Теги: армия НВВКУ Новосибирск выпускники

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Новосибирским курсантам вручили медали за спасение девушки

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Бердска выразил соболезнования семье погибшего подростка

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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