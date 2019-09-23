В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

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В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпускРубрика: общество
28.10.2019 14:49
Фото пресс-служба Центрального военного округа
В пятидесятый раз на плацу новосибирской кузницы военных кадров Новосибирска выпускники получили первые офицерские звания и дипломы об окончании вуза; в ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.
Более 180 офицеров получили дипломы об окончании Новосибирского высшего военного командного училища. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, среди них 27 выпускников, окончивших вуз с отличием. Два молодых офицера получили медали «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации».
Нынешний выпуск — юбилейный. Первый выпуск молодых офицеров в Новосибирском высшем военном училище состоялся в 1971 году. Всего за 50 лет из училища выпустили около 20 тысяч офицеров. 28 выпускников удостоены званий Героя Советского Союза и Российской Федерации. Более 40 лейтенантов впоследствии стали генералами в различных министерствах и ведомствах.
Все выпускники показали свой высокий профессионализм и удачно прошли государственную итоговую аттестацию.
«В первую очередь хочу отметить дух товарищества и самоотверженность, с которой выпускники идут служить в войска», — отметил в хоте торжественной церемонии начальник разведки, заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.
В ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.
Напомним, 25 октября в Новосибирской области спецназ отразил атаку на колонну военной техники.
Анатолий Якимов
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