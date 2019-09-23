В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

Фото пресс-служба Центрального военного округа

В пятидесятый раз на плацу новосибирской кузницы военных кадров Новосибирска выпускники получили первые офицерские звания и дипломы об окончании вуза; в ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.

Более 180 офицеров получили дипломы об окончании Новосибирского высшего военного командного училища. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, среди них 27 выпускников, окончивших вуз с отличием. Два молодых офицера получили медали «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации».

Нынешний выпуск — юбилейный. Первый выпуск молодых офицеров в Новосибирском высшем военном училище состоялся в 1971 году. Всего за 50 лет из училища выпустили около 20 тысяч офицеров. 28 выпускников удостоены званий Героя Советского Союза и Российской Федерации. Более 40 лейтенантов впоследствии стали генералами в различных министерствах и ведомствах.













Все выпускники показали свой высокий профессионализм и удачно прошли государственную итоговую аттестацию.

«В первую очередь хочу отметить дух товарищества и самоотверженность, с которой выпускники идут служить в войска», — отметил в хоте торжественной церемонии начальник разведки, заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

В ближайшие недели молодые лейтенанты отправятся к местам службы.

Напомним, 25 октября в Новосибирской области спецназ отразил атаку на колонну военной техники.