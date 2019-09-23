3 балла
+8
63.87 70.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Гибель Жени Шуршилина проверит специальная комиссия в Бердске

сегодня 20:21 Общество 0 Коммент.

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

сегодня 19:54 Общество 0 Коммент.

Систему питания в новосибирской средней школе признали лучшей в стране

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного крана

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Замначальника колонии Новосибирска получил срок за взятку

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

До конца марта аэропорт Толмачёво будет работать по зимнему расписанию

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

«Этнографический диктант» пройдёт в выходные в Новосибирске

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирская студентка стала королевой красоты

сегодня 16:30 Общество 0 Коммент.

Поезд сбил двух человек в Новосибирске

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

«Суровый сибирский парень»: мужчина в розовой шапке рассмешил пассажиров метро в Новосибирске

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снижается уровень безработицы

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного крана

Рубрика: общество

28.10.2019 18:18

Фото с сайта pixabay.com

В Заельцовском районе судебные приставы запретили эксплуатацию башенного крана; в Ростехнадзоре посчитали, что работа крана на стройке угрожала жизни людей.

Судебные приставы запретили эксплуатировать башенный кран, работавшей на одной из стройке Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявили нарушения в работе башенного крана. Он эксплуатировался на строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома в Заельцовском районе. Нарушения были выявлены во время проверки опасных объектов ООО «Кранмонтаж».

«Работа крана допускалась в стеснённых условиях, без координации защиты, на тележках механизмов передвижения демонтированы элементы буферного устройства ходовой тележки, а также не отсыпаны торцы рельсового пути», — уточнили в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что, как правило, подобные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Материалы проверки были переданы в Заельцовский районный суд, который, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес решение приостановить деятельность башенного крана сроком на 30 суток.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения техники и вручил требование о приостановлении деятельности опасного крана. После этого в присутствии понятых была отключена подача электричества и опечатаны рубильники. Теперь в течение тридцати дней судебный пристав будет периодически посещать стройку с проверкой исполнения предъявленных требований.

Напомним, 1 октября сибиряк выплатил алименты в размере 500 тысяч рублей, испугавшись приставов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: строительство УФССП по Новосибирской области Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Гибель Жени Шуршилина проверит специальная комиссия в Бердске

сегодня 20:21 Общество 0 Коммент.

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

сегодня 19:54 Общество 0 Коммент.

Систему питания в новосибирской средней школе признали лучшей в стране

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного крана

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Замначальника колонии Новосибирска получил срок за взятку

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

До конца марта аэропорт Толмачёво будет работать по зимнему расписанию

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

«Этнографический диктант» пройдёт в выходные в Новосибирске

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирская студентка стала королевой красоты

сегодня 16:30 Общество 0 Коммент.

Поезд сбил двух человек в Новосибирске

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

«Суровый сибирский парень»: мужчина в розовой шапке рассмешил пассажиров метро в Новосибирске

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снижается уровень безработицы

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Свет фонариков помог спасти терпящих бедствие рыбаков под Новосибирском

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2019

Располагайтесь удобнее

Это непередаваемое чувство полного хозяина поло...

Читать далее
Image
24.08.2019

Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска м...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
28.05.2019

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
17.05.2019

Новые смыслы городских квартир

Строительная компания «Брусника. ...

Читать далее

Новости по теме

До конца марта аэропорт Толмачёво будет работать по зимнему расписанию сегодня 17:13 В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск сегодня 14:49 Иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынке сегодня 12:24

Популярное

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...

Image

Экс-председателя арбитражного суда нашли с простреленной головой