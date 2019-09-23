В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного крана

Фото с сайта pixabay.com

В Заельцовском районе судебные приставы запретили эксплуатацию башенного крана; в Ростехнадзоре посчитали, что работа крана на стройке угрожала жизни людей.

Судебные приставы запретили эксплуатировать башенный кран, работавшей на одной из стройке Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявили нарушения в работе башенного крана. Он эксплуатировался на строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома в Заельцовском районе. Нарушения были выявлены во время проверки опасных объектов ООО «Кранмонтаж».

«Работа крана допускалась в стеснённых условиях, без координации защиты, на тележках механизмов передвижения демонтированы элементы буферного устройства ходовой тележки, а также не отсыпаны торцы рельсового пути», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, как правило, подобные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Материалы проверки были переданы в Заельцовский районный суд, который, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес решение приостановить деятельность башенного крана сроком на 30 суток.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения техники и вручил требование о приостановлении деятельности опасного крана. После этого в присутствии понятых была отключена подача электричества и опечатаны рубильники. Теперь в течение тридцати дней судебный пристав будет периодически посещать стройку с проверкой исполнения предъявленных требований.

Напомним, 1 октября сибиряк выплатил алименты в размере 500 тысяч рублей, испугавшись приставов.