В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного крана

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В Заельцовском районе Новосибирска приостановили работу опасного кранаРубрика: общество
28.10.2019 18:18
Фото с сайта pixabay.com
В Заельцовском районе судебные приставы запретили эксплуатацию башенного крана; в Ростехнадзоре посчитали, что работа крана на стройке угрожала жизни людей.
Судебные приставы запретили эксплуатировать башенный кран, работавшей на одной из стройке Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявили нарушения в работе башенного крана. Он эксплуатировался на строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома в Заельцовском районе. Нарушения были выявлены во время проверки опасных объектов ООО «Кранмонтаж».
«Работа крана допускалась в стеснённых условиях, без координации защиты, на тележках механизмов передвижения демонтированы элементы буферного устройства ходовой тележки, а также не отсыпаны торцы рельсового пути», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что, как правило, подобные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Материалы проверки были переданы в Заельцовский районный суд, который, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес решение приостановить деятельность башенного крана сроком на 30 суток.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения техники и вручил требование о приостановлении деятельности опасного крана. После этого в присутствии понятых была отключена подача электричества и опечатаны рубильники. Теперь в течение тридцати дней судебный пристав будет периодически посещать стройку с проверкой исполнения предъявленных требований.
Напомним, 1 октября сибиряк выплатил алименты в размере 500 тысяч рублей, испугавшись приставов.
Анатолий Якимов
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