ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

Фото с сайка ВК "Локомотив"

Волейбольный «Локомотив» начал чемпионат России со встречи с командой из Красноярска; новосибирцы с трудом обыграли «Енисей».

Первый матч «Локомотива» в чемпионате России по волейболу 26 октября прошёл в Новосибирске. Новосибирцы, несмотря на уверенную игру без единого поражения в Кубке России, чуть не проиграли «Енисею».

«Локомотив» проиграл первый сет с небольшой разницей в счёте — 22:25. Уже в следующем новосибирцы сумели отыграться, счёт в партии — 25:20. Третий сет в упорной борьбе вновь выиграли хозяева — 26:24, однако упустили инициативу в четвёртой партии, которая закончилась со счётом 21:25. Последний сет «Локомотив» выиграл с минимальным разрывом 15:13. Итог матча — 3:2 в пользу новосибирцев.

Победа «Локомотива» над «Енисеем» позволила новосибирцам занять шестую строчку турнирной таблицы с двумя очками. После первого тура лидирует питерский «Зенит» с тремя очками.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 30 октября против НОВА из Самарской области.

Напомним, 12 октября «Локомотив» обыграл барнаульский «Университет».