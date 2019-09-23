ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

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ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата РоссииРубрика: общество, спорт
28.10.2019 13:05
Фото с сайка ВК "Локомотив"
Волейбольный «Локомотив» начал чемпионат России со встречи с командой из Красноярска; новосибирцы с трудом обыграли «Енисей».
Первый матч «Локомотива» в чемпионате России по волейболу 26 октября прошёл в Новосибирске. Новосибирцы, несмотря на уверенную игру без единого поражения в Кубке России, чуть не проиграли «Енисею».
«Локомотив» проиграл первый сет с небольшой разницей в счёте — 22:25. Уже в следующем новосибирцы сумели отыграться, счёт в партии — 25:20. Третий сет в упорной борьбе вновь выиграли хозяева — 26:24, однако упустили инициативу в четвёртой партии, которая закончилась со счётом 21:25. Последний сет «Локомотив» выиграл с минимальным разрывом 15:13. Итог матча — 3:2 в пользу новосибирцев.
Победа «Локомотива» над «Енисеем» позволила новосибирцам занять шестую строчку турнирной таблицы с двумя очками. После первого тура лидирует питерский «Зенит» с тремя очками.
Следующий матч «Локомотив» проведёт 30 октября против НОВА из Самарской области.
Напомним, 12 октября «Локомотив» обыграл барнаульский «Университет».
Эмиль Фукс
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