Водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в Новосибирске

Фото АСТ-54

Авария произошла в ночь на 28 октября; таксист скончался в больнице.

Водитель Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси» скончался после ночного ДТП в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

«В ночь на 28 октября таксист 1986 года рождения столкнулся с Honda, за рулём которого был водитель 1998 года рождения. После столкновения таксист врезался в фонарный столб», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали с тяжёлыми травмами без сознания. Спасти таксиста не удалось — ночью он скончался в больнице от полученных травм. Водитель Honda в столкновении не пострадал.

Напомним, сегодня утром ДТП в Ленинском районе спровоцировало большую пробку.