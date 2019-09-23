Водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в Новосибирске

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Водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.10.2019 09:20
Фото АСТ-54
Авария произошла в ночь на 28 октября; таксист скончался в больнице.
Водитель Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси» скончался после ночного ДТП в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.
«В ночь на 28 октября таксист 1986 года рождения столкнулся с Honda, за рулём которого был водитель 1998 года рождения. После столкновения таксист врезался в фонарный столб», — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали с тяжёлыми травмами без сознания. Спасти таксиста не удалось — ночью он скончался в больнице от полученных травм. Водитель Honda в столкновении не пострадал.
Напомним, сегодня утром ДТП в Ленинском районе спровоцировало большую пробку.
Эмиль Фукс
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