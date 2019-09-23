Замначальника колонии Новосибирска получил срок за взятку

В Первомайском районе Новосибирска вынесен приговор сотруднику колонии; два года представитель правоохранительных органов проведёт за решёткой.

Заместитель исправительной колонии № 3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области, 38-летний Павел Кожухарь, получил срок за взятку, об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Два года осуждённый проведёт в колонии общего режима и в течение такого же срока не сможет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.

В суд бывшего заместителя привела то ли жадность, то ли жалость.

В августе 2018 года начальник отряда Кожухарь получил на личный счёт 20 тысяч рублей. Следствие установило, что деньги перевела женщина. Она рассчитывала на помощь осуждённому, просила изменить ему вид и условия отбывания наказания.

Уже в марте 2019 года история повторилась. За содействие в условно-досрочном освобождении того же заключенного заместитель начальника получил уже 22 тысячи рублей.

В ходе следствия Кожухарь вину признал только частично. Суд вынес ему приговор по совокупности всех преступлений.

О судьбе осуждённого, за которого так переживали на воле, в прокуратуре не сообщили.

Напомним, 25 октября в Новосибирске на два месяца арестовали чиновника мэрии.