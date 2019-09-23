Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся

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Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялсяРубрика: общество
29.10.2019 10:27
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
В Новосибирске в очередной раз не нашлось желающих построить станцию метро «Спортивная»; начальная цена контракта превышает 376 миллионов рублей.
Очередной аукцион на строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метро в Новосибирске, победитель которого должен был определиться 28 октября, признан несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Причиной стало отсутствие заявок от подрядных организаций.
Начать работы на станции метрополитена в сибирской столице не могут уже несколько лет. Несмотря на то что по плану объект должен быть стан в эксплуатацию в 2022 году, городские власти не могут найти компанию, готовую взяться за строительство за 376 миллионов рублей.
Предыдущий аукцион был объявлен 6 сентября, затем продлён на 10 дней, а после отменён. В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объяснили это необходимостью изменить состав работ. Также власти заверили, что отсрочка не повлечёт изменения даты ввода станции.
Напомним, 21 октября стало известно, что правительство Новосибирской области намерено добиваться получения федерального финансирования для строительств станции «Спортивная».
Мария Машанова
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Лента новостей
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