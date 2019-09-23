Авиакомпания S7 вошла в пятёрку худших в мире

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Авиакомпания S7 вошла в пятёрку худших в миреРубрика: общество
29.10.2019 09:28
Фото Сиб.фм
Консалтинговая компания Skytrex составила рейтинг из 100 мировых авиакомпаний; S7 заняла 96-е место и вошла в пятёрку худших.
Британская консалтинговая компания Skytrex определила компанию S7 на 96-е место из 100. По данным официального сайта, за год позиции российского перевозчика улучшились. В 2018 году она занимала 98-е место.
Первое место в рейтинге занимает авиакомпания Qatar Airlines, которая опередила лидера 2018 года — Singapore Airlines. Так же как и S7, национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» улучшил на одну позицию свои показатели. Он поднялся с 23-е места на 22-е. Больше российских авиакомпаний в списке Skytrex не числится.
Напомним, 12 сентября авиакомпанию S7 возглавил новый генеральный директор Вадим Клебанов.
Анатолий Якимов
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