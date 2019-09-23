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Авиакомпания S7 вошла в пятёрку худших в мире

Рубрика: общество

29.10.2019 09:28

Фото Сиб.фм

Консалтинговая компания Skytrex составила рейтинг из 100 мировых авиакомпаний; S7 заняла 96-е место и вошла в пятёрку худших.

Британская консалтинговая компания Skytrex определила компанию S7 на 96-е место из 100. По данным официального сайта, за год позиции российского перевозчика улучшились. В 2018 году она занимала 98-е место.

Первое место в рейтинге занимает авиакомпания Qatar Airlines, которая опередила лидера 2018 года — Singapore Airlines. Так же как и S7,  национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» улучшил на одну позицию свои показатели. Он поднялся с 23-е места на 22-е. Больше российских авиакомпаний в списке Skytrex не числится.

Напомним, 12 сентября авиакомпанию S7 возглавил новый генеральный директор Вадим Клебанов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация S7 рейтинг

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сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в пятёрку худших в мире

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер снёс забор в Новосибирске

сегодня 09:25 Хроника 0 Коммент.

В Бердске простились с погибшим 14-летним Женей Шуршилиным

сегодня 09:15 Хроника 0 Коммент.

В полосу препятствий превратилась улица Выборная в Новосибирске

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Около половины жителей Новосибирска высаживают дома цветы

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 29 октября: плюсовая сырость

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: чем отужинать, если попал под дождь

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 29 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Сибирские монстры: топ-5 огромных обских щук

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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