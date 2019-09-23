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Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 17:11
Фото АСТ-54
Два автомобиля столкнулись в Ленинском районе; в результате ДТП один из них врезался в пешеходов.
ДТП с участием автомобиля с наклейками сервиса такси «Ситимобил» произошло сегодня, 29 октября, в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Две машины столкнулись на проспекте Карла Маркса, после чего автомобиль такси отлетел в сторону, снёс металлическое ограждение и врезался в студентов, которые стояли на светофоре.
В пресс-службе ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать информацию. Известно, что в ДТП пострадали пешеходы. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, накануне в ДТП погиб водитель «Яндекс.Такси» в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
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