Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

Фото АСТ-54

Два автомобиля столкнулись в Ленинском районе; в результате ДТП один из них врезался в пешеходов.

ДТП с участием автомобиля с наклейками сервиса такси «Ситимобил» произошло сегодня, 29 октября, в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Две машины столкнулись на проспекте Карла Маркса, после чего автомобиль такси отлетел в сторону, снёс металлическое ограждение и врезался в студентов, которые стояли на светофоре.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать информацию. Известно, что в ДТП пострадали пешеходы. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, накануне в ДТП погиб водитель «Яндекс.Такси» в Новосибирске.