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Белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон

Рубрика: общество

29.10.2019 08:29

Фото из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

Белые медведи похолодания не боятся; они с удовольствием ныряют в бассейн, подёрнутый корочкой льда. 

Приближению холодов больше всех в Новосибирском зоопарке радуются белые медведи. Период на стыке осени и зимы — самый комфортный для них. Животные с удовольствием ныряют в воду, разбивая тонкую корочку льда. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Кай и Герда с подросшими медвежатами чувствуют себя особенно комфортно. Льдинки становятся игрушками для Норди и Шайны. В ожидании завтрака они ловко гоняют их по водной глади», — рассказывают сотрудники зоопарка.

В бассейне семейство часто купается, не отвлекаясь от лакомств. Сезонных овощей — тыкв и патиссонов — в зоопарке сейчас достаточно.

«Это игрушки и полезное угощение одновременно. Их можно катать, бросать в воду, забирать друг у друга и потихоньку откусывать сочные кусочки», — говорится в публикации. 

В зоопарке уточнили, что для двойни, рождённой в декабре 2018 года, эта осень — первая в жизни. Их родители, Кай и Герда, уже много раз видели смену времен года, но они всегда, как и в детстве, радуются переменам.

Напомним, 26 октября Новосибирский зоопарк будет принимать креативно оформленные тыквы, которые впоследствии станут лакомством для зверей. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирский зоопарк белые медведи тыквы

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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