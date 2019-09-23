Белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон

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Белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезонРубрика: общество
29.10.2019 08:29
Фото из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"
Белые медведи похолодания не боятся; они с удовольствием ныряют в бассейн, подёрнутый корочкой льда.
Приближению холодов больше всех в Новосибирском зоопарке радуются белые медведи. Период на стыке осени и зимы — самый комфортный для них. Животные с удовольствием ныряют в воду, разбивая тонкую корочку льда. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
«Кай и Герда с подросшими медвежатами чувствуют себя особенно комфортно. Льдинки становятся игрушками для Норди и Шайны. В ожидании завтрака они ловко гоняют их по водной глади», — рассказывают сотрудники зоопарка.
В бассейне семейство часто купается, не отвлекаясь от лакомств. Сезонных овощей — тыкв и патиссонов — в зоопарке сейчас достаточно.
«Это игрушки и полезное угощение одновременно. Их можно катать, бросать в воду, забирать друг у друга и потихоньку откусывать сочные кусочки», — говорится в публикации.
В зоопарке уточнили, что для двойни, рождённой в декабре 2018 года, эта осень — первая в жизни. Их родители, Кай и Герда, уже много раз видели смену времен года, но они всегда, как и в детстве, радуются переменам.
Напомним, 26 октября Новосибирский зоопарк будет принимать креативно оформленные тыквы, которые впоследствии станут лакомством для зверей.
Мария Машанова
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