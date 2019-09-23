Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

Фото с сайта personastars.com

Валентина Заворотнюк получила от дочери автомобиль за 2 миллиона рублей; актриса таким образом выразила благодарность за помощь.

Анастасия Заворотнюк недавно подарила своей маме Валентине Борисовне новый автомобиль. Об этом сообщает «Экспресс-газета». Издание утверждает, что актриса купила матери Toyota C-HR за 2 миллиона рублей.

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы. И актриса, и её муж не могут сейчас полноценно следить за ребёнком — Анастасия проходит курс реабилитации в рублёвской клинике, а её супруг находится рядом с ней.

Ранее журналисты канала НТВ выяснили, что лечение больной раком мозга Анастасии Заворотнюк в среднем обходится в 80 тысяч рублей. От 30 до 42 тысяч стоит пребывание в вип-палате, а курс реабилитации — в среднем около 50 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе онколог рассказал, почему Анастасия Заворотнюк могла заболеть раком.