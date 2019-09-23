ДТП вызвало пробку длиной 4 километра на Мочищенском шоссе

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Авария на Мочищенском шоссе серьёзно затруднила проезд; жители пригорода не могут добраться до центра Новосибирска.

ДТП в левом ряду в сторону Новосибирска посреди Мочищенского шоссе привело к сильному затору. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец. Также трудно проехать по Красноярскому шоссе и Кедровой улице.

«Жители Стрижей, коттеджных поселков и ближайших районов не могут добраться до центра Новосибирска. Многие разворачиваются и пытаются объехать затор через Родники», — сообщает очевидец.

Длина пробки составляет около четырёх километров. Причина ДТП сейчас выясняется. На данный момент неизвестно, кто стал инициатором аварии.

Напомним, 28 октября в ДТП в Новосибирске погиб водитель такси.