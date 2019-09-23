ДТП вызвало пробку длиной 4 километра на Мочищенском шоссе

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ДТП вызвало пробку длиной 4 километра на Мочищенском шоссеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 09:55
Скриншот с сайта 2ГИС
Авария на Мочищенском шоссе серьёзно затруднила проезд; жители пригорода не могут добраться до центра Новосибирска.
ДТП в левом ряду в сторону Новосибирска посреди Мочищенского шоссе привело к сильному затору. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец. Также трудно проехать по Красноярскому шоссе и Кедровой улице.
«Жители Стрижей, коттеджных поселков и ближайших районов не могут добраться до центра Новосибирска. Многие разворачиваются и пытаются объехать затор через Родники», — сообщает очевидец.
Длина пробки составляет около четырёх километров. Причина ДТП сейчас выясняется. На данный момент неизвестно, кто стал инициатором аварии.
Напомним, 28 октября в ДТП в Новосибирске погиб водитель такси.
Эмиль Фукс
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