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ДТП вызвало пробку длиной 4 километра на Мочищенском шоссе

Рубрика: проиcшествия

29.10.2019 09:55

Скриншот с сайта 2ГИС

Авария на Мочищенском шоссе серьёзно затруднила проезд; жители пригорода не могут добраться до центра Новосибирска.

ДТП в левом ряду в сторону Новосибирска посреди Мочищенского шоссе привело к сильному затору. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец. Также трудно проехать по Красноярскому шоссе и Кедровой улице. 

«Жители Стрижей, коттеджных поселков и ближайших районов не могут добраться до центра Новосибирска. Многие разворачиваются и пытаются объехать затор через Родники», — сообщает очевидец. 

Длина пробки составляет около четырёх километров. Причина ДТП сейчас выясняется. На данный момент неизвестно, кто стал инициатором аварии. 

Напомним, 28 октября в ДТП в Новосибирске погиб водитель такси.

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ДТП

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В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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