Двухлетняя девочка погибла от удушения шарфом

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Двухлетняя девочка погибла от удушения шарфомРубрика: проиcшествия
29.10.2019 11:20
Фото Pixabay
Ребёнок гулял по территории стадиона в Удмуртии; девочка зацепилась шарфом за конструкцию и задохнулась.
Жительница Республики Удмуртия гуляла на площадке спортивного комплекса с двумя малолетними детьми. Как сообщает местное управление СКР, около 17:30 двухлетняя девочка попыталась пробраться через перила металлической конструкции стадиона. Ребёнок не сумел удержаться и повис за зацепившемся шарфе. В результате девочка скончалась на месте от асфиксии.
Следователи проводят проверку по факту гибели девочки. Назначены технические и судебно-медицинские экспертизы, изъята документация, также был опрошен глава сельского поселения.
Напомним, 28 октября в Новосибирске девочка разбилась насмерть при падении с 10-го этажа.
Эмиль Фукс
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