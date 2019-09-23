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Двухлетняя девочка погибла от удушения шарфом

Рубрика: проиcшествия

29.10.2019 11:20

Фото Pixabay

Ребёнок гулял по территории стадиона в Удмуртии; девочка зацепилась шарфом за конструкцию и задохнулась.

Жительница Республики Удмуртия гуляла на площадке спортивного комплекса с двумя малолетними детьми. Как сообщает местное управление СКР, около 17:30 двухлетняя девочка попыталась пробраться через перила металлической конструкции стадиона. Ребёнок не сумел удержаться и повис за зацепившемся шарфе. В результате девочка скончалась на месте от асфиксии.

Следователи проводят проверку по факту гибели девочки. Назначены технические и судебно-медицинские экспертизы, изъята документация, также был опрошен глава сельского поселения.

Напомним, 28 октября в Новосибирске девочка разбилась насмерть при падении с 10-го этажа.

Эмиль Фукс

Теги: пострадали дети

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Двухлетняя девочка погибла от удушения шарфом

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Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

В церкви под Новосибирском живого звонаря заменили электронным

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

У жителя Новосибирска нашли килограммы запрещённой травы

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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