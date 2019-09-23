«Ёк-макарёк»: ветер снёс крышу магазина в Красноярском крае

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«Ёк-макарёк»: ветер снёс крышу магазина в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 14:13
видео ЧП Красноярск
Холодный ветер усилился в Сибири; видео с отлетевшей крышей попало в Сеть.
В Красноярском крае непогода разгулялась не на шутку: сильный ветер снёс крышу магазина. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ёк-макарёк из Ужура», — пишет автор видео.
Пользователи интернета отнеслись с юмором к сложившейся ситуации:
«Джамшут на гвоздях сэкономил».
«Крышу магазину!»
Напомним, 28 октября штормовое предупреждение продлили на сутки в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
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