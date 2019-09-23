Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

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Эвакуировали ещё один торговый центр в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 17:31
Фото Сиб.фм
Посетителей третьего крупного здания за день эвакуируют по тревоге; в ЦУМ поступил звонок о заложенной бомбе.
Сотрудников и покупателей эвакуировали из ЦУМа на улице Димитрова, 5 в центре Новосибирска. Об этом сообщил Сиб.фм очевидец эвакуации. По предварительным данным, неизвестный позвонил и сообщил о находящемся взрывоопасном предмете в здании. Сообщение поступило сразу после аналогичных в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» и ГУМа на левом берегу Новосибирска. Подробности происшествия выясняются.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
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