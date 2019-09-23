Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствами

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Женщина с ребёнком пришла в гости и пока беседовала с родственниками, её дочь нашла таблетки и съела их; врачи не смогли спасти малышку.

В больнице города Белово Кемеровской области врачи не смогли спасти малолетнего ребёнка. Девочка умерла от передозировки лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области. Как стало известно, 20-летняя женщина с малолетним ребёнком пришла в гости к родственникам. Пока мать общалась с родными, дочь находилась в другой комнате.

«Когда через некоторое время женщина заглянула в комнату проверить дочь, то увидела открытую коробку с лекарством и рассыпанные вокруг таблетки. Мать вызвала у ребёнка рвоту, чтобы очистить желудок от попавших туда таблеток, и уложила девочку спать», — рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Вечером малышка почувствовала себя плохо, и мать вызвала скорую помощь. Медики забрали девочку в больницу, где констатировали её смерть.

По данному факту следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне в Удмуртии двухлетняя девочка погибла от асфиксии.