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Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствами

Рубрика: проиcшествия

29.10.2019 12:30

Фото с сайта pixabay.com

Женщина с ребёнком пришла в гости и пока беседовала с родственниками, её дочь нашла таблетки и съела их; врачи не смогли спасти малышку.

В больнице города Белово Кемеровской области врачи не смогли спасти малолетнего ребёнка. Девочка умерла от передозировки лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области. Как стало известно, 20-летняя женщина с малолетним ребёнком пришла в гости к родственникам. Пока мать общалась с родными, дочь находилась в другой комнате. 

«Когда через некоторое время женщина заглянула в комнату проверить дочь, то увидела открытую коробку с лекарством и рассыпанные вокруг таблетки. Мать вызвала у ребёнка рвоту, чтобы очистить желудок от попавших туда таблеток, и уложила девочку спать», — рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Вечером малышка почувствовала себя плохо, и мать вызвала скорую помощь. Медики забрали девочку в больницу, где констатировали её смерть.

По данному факту следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне в Удмуртии двухлетняя девочка погибла от асфиксии. 

 

Анатолий Якимов

Теги: лекарства Кемеровская область погиб ребёнок

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сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

У жителя Новосибирска нашли килограммы запрещённой травы

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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