Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствами

Лента новостейПредложить новость
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
Видео: сотрудники ГИБДД гоняются за пьяным трактористом под Новосибирском
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствамиРубрика: проиcшествия
29.10.2019 12:30
Фото с сайта pixabay.com
Женщина с ребёнком пришла в гости и пока беседовала с родственниками, её дочь нашла таблетки и съела их; врачи не смогли спасти малышку.
В больнице города Белово Кемеровской области врачи не смогли спасти малолетнего ребёнка. Девочка умерла от передозировки лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области. Как стало известно, 20-летняя женщина с малолетним ребёнком пришла в гости к родственникам. Пока мать общалась с родными, дочь находилась в другой комнате.
«Когда через некоторое время женщина заглянула в комнату проверить дочь, то увидела открытую коробку с лекарством и рассыпанные вокруг таблетки. Мать вызвала у ребёнка рвоту, чтобы очистить желудок от попавших туда таблеток, и уложила девочку спать», — рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.
Вечером малышка почувствовала себя плохо, и мать вызвала скорую помощь. Медики забрали девочку в больницу, где констатировали её смерть.
По данному факту следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, накануне в Удмуртии двухлетняя девочка погибла от асфиксии.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
Видео: сотрудники ГИБДД гоняются за пьяным трактористом под Новосибирском
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное