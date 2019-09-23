ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» сыграет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против уральского «Автомобилиста»; букмекеры на стороне новосибирцев.

Новосибирцы продолжают последнюю в октябре домашнюю серию игр. Хоккейная «Сибирь» принимает сегодня, 29 октября, «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени.

История личных встреч сибирской и уральской команд складывалась не в пользу хозяев весь прошлый сезон. «Сибирь» не выиграла ни один из четырёх матчей чемпионата 2018-2019 годов. Сейчас у «Автомобилиста» статистика не впечатляющая — гости терпят шесть поражений подряд.

Букмекерские конторы склоняются к победе «Сибири» по понятным причинам — у «Автомобилиста» это не лучший сезон. Коэффициент на победу хозяев 2.3 против 2.7 у гостей.

Напомним, 27 октября «Сибирь» обыграла «Металлург» из Магнитогорска.