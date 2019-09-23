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ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

Рубрика: общество, спорт

29.10.2019 09:45

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» сыграет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против уральского «Автомобилиста»; букмекеры на стороне новосибирцев.

Новосибирцы продолжают последнюю в октябре домашнюю серию игр. Хоккейная «Сибирь» принимает сегодня, 29 октября, «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени. 

История личных встреч сибирской и уральской команд складывалась не в пользу хозяев весь прошлый сезон. «Сибирь» не выиграла ни один из четырёх матчей чемпионата 2018-2019 годов. Сейчас у «Автомобилиста» статистика не впечатляющая — гости терпят шесть поражений подряд. 

Букмекерские конторы склоняются к победе «Сибири» по понятным причинам — у «Автомобилиста» это не лучший сезон. Коэффициент на победу хозяев 2.3 против 2.7 у гостей.

Напомним, 27 октября «Сибирь» обыграла «Металлург» из Магнитогорска.

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

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В полосу препятствий превратилась улица Выборная в Новосибирске

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Около половины жителей Новосибирска высаживают дома цветы

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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