ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

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ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матчаРубрика: общество, спорт
29.10.2019 09:45
Фото с сайта ХК "Сибирь"
«Сибирь» сыграет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против уральского «Автомобилиста»; букмекеры на стороне новосибирцев.
Новосибирцы продолжают последнюю в октябре домашнюю серию игр. Хоккейная «Сибирь» принимает сегодня, 29 октября, «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени.
История личных встреч сибирской и уральской команд складывалась не в пользу хозяев весь прошлый сезон. «Сибирь» не выиграла ни один из четырёх матчей чемпионата 2018-2019 годов. Сейчас у «Автомобилиста» статистика не впечатляющая — гости терпят шесть поражений подряд.
Букмекерские конторы склоняются к победе «Сибири» по понятным причинам — у «Автомобилиста» это не лучший сезон. Коэффициент на победу хозяев 2.3 против 2.7 у гостей.
Напомним, 27 октября «Сибирь» обыграла «Металлург» из Магнитогорска.
Эмиль Фукс
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