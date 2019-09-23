1 балл
+2
63.83 70.78
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист»

сегодня 21:48 Общество 0 Коммент.

Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

сегодня 21:32 Хроника 0 Коммент.

Сотрудники магазина раздели девочку-подростка до белья

сегодня 21:11 Общество 0 Коммент.

Запасайтесь гречкой: производители подняли цену почти на 200%

сегодня 20:45 Экономика 0 Коммент.

Путин наградил новосибирских врачей

сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

На конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске рассмотрены вопросы национального единства

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта

сегодня 19:17 Общество 0 Коммент.

Хоккей и тыквы: православные активисты нашли новую мишень

сегодня 19:05 Общество 0 Коммент.

Ошиблись адресом: коллекторы заплатят штраф за вымогательство денег не у того новосибирца

сегодня 18:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт столкнулся с птицей во время посадки

сегодня 18:23 Хроника 0 Коммент.

Низкий гей-трафик, дружба с хакерами и миллион рублей за улыбку: особенности работы новосибирских вебкам-моделей

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист»

Рубрика: общество, спорт

29.10.2019 21:48

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ХК «СИБИРЬ» ВО «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирская команда продлила победную серию до пяти матчей; финский вратарь «Сибири» не пропускает во второй игре подряд.

В Новосибирске завершился матч между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В отличие от предыдущего сезона, уральцы в этом году пока не показывают хорошие результаты. «Сибирь» же наоборот держится в числе лидеров Востока. По традиции, свободных мест на трибунах почти не было. На хоккей этим вечером пришли почти 7 тысяч человек.

Развитие событий на площадке полностью соответствовало предматчевым раскладам. На 11-й минуте первого периода хозяева открыли счёт – отличился Никита Михайлов. В самом начале второго периода еще одну результативную атаку «Сибири» завершил один из героев волевой победы в предыдущем туре Юкка Пелтола. По итогам игрового отрезка «Сибирь» имела двукратное преимущество по нанесённым броскам, однако цифры на табло до очередного перерыва так и не изменились.

Начало третьего периода запомнилось серией удалений. Сначала игрок «Автомобилиста» Виталий Попов отправился на штрафную скамейку за удар соперника клюшкой, а затем к нему присоединился Вячеслав Литовченко. После этого игра почти полторы минуты проходила в формате 5х3. Однако реализовать преимущество «Сибирь» не смогла. Гости выстояли, но, видимо, потратили на оборону слишком много сил, поэтому в свою очередь не смогли наказать хозяев за удаление Андрея Ермакова.

За минуту до конца основного времени гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако в одной из ответных атак получили шайбу в свои пустые ворота – отличился Данил Романцев. Крупный счёт 3-0 сохранился до финального свистка. Таким образом финский вратарь «Сибири» Харри Сятери вновь завершил матч без пропущенных шайб.

Эта победа стала для хозяев пятой подряд. Благодаря удачной серии они закрепились среди лидеров Восточной конференции. Однако впереди их ждёт самое серьёзное испытание.

Следующий матч «Сибирь» также проведёт на домашнем льду – 31 октября в Новосибирск приедет лидер регулярного чемпионата московский ЦСКА.

Напомним, 28 октября православные активисты потребовали запретить празднование Хеллоуина во время игры со столичными армейцами.

Кирилл Полиенко

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» кхл Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист»

сегодня 21:48 Общество 0 Коммент.

Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

сегодня 21:32 Хроника 0 Коммент.

Сотрудники магазина раздели девочку-подростка до белья

сегодня 21:11 Общество 0 Коммент.

Запасайтесь гречкой: производители подняли цену почти на 200%

сегодня 20:45 Экономика 0 Коммент.

Путин наградил новосибирских врачей

сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

На конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске рассмотрены вопросы национального единства

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта

сегодня 19:17 Общество 0 Коммент.

Хоккей и тыквы: православные активисты нашли новую мишень

сегодня 19:05 Общество 0 Коммент.

Ошиблись адресом: коллекторы заплатят штраф за вымогательство денег не у того новосибирца

сегодня 18:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт столкнулся с птицей во время посадки

сегодня 18:23 Хроника 0 Коммент.

Низкий гей-трафик, дружба с хакерами и миллион рублей за улыбку: особенности работы новосибирских вебкам-моделей

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
02.10.2019

Жизнь после эйджизма

Старикам тут место: бабушки обгоняют молодых атлетов...

Читать далее
Image
26.09.2019

Тридцать сезонов «Успеха»

Спортивно-профессиональный клуб продолжает...

Читать далее
Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...