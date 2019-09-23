ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист»

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ХК «СИБИРЬ» ВО «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирская команда продлила победную серию до пяти матчей; финский вратарь «Сибири» не пропускает во второй игре подряд.

В Новосибирске завершился матч между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В отличие от предыдущего сезона, уральцы в этом году пока не показывают хорошие результаты. «Сибирь» же наоборот держится в числе лидеров Востока. По традиции, свободных мест на трибунах почти не было. На хоккей этим вечером пришли почти 7 тысяч человек.

Развитие событий на площадке полностью соответствовало предматчевым раскладам. На 11-й минуте первого периода хозяева открыли счёт – отличился Никита Михайлов. В самом начале второго периода еще одну результативную атаку «Сибири» завершил один из героев волевой победы в предыдущем туре Юкка Пелтола. По итогам игрового отрезка «Сибирь» имела двукратное преимущество по нанесённым броскам, однако цифры на табло до очередного перерыва так и не изменились.

Начало третьего периода запомнилось серией удалений. Сначала игрок «Автомобилиста» Виталий Попов отправился на штрафную скамейку за удар соперника клюшкой, а затем к нему присоединился Вячеслав Литовченко. После этого игра почти полторы минуты проходила в формате 5х3. Однако реализовать преимущество «Сибирь» не смогла. Гости выстояли, но, видимо, потратили на оборону слишком много сил, поэтому в свою очередь не смогли наказать хозяев за удаление Андрея Ермакова.

За минуту до конца основного времени гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако в одной из ответных атак получили шайбу в свои пустые ворота – отличился Данил Романцев. Крупный счёт 3-0 сохранился до финального свистка. Таким образом финский вратарь «Сибири» Харри Сятери вновь завершил матч без пропущенных шайб.

Эта победа стала для хозяев пятой подряд. Благодаря удачной серии они закрепились среди лидеров Восточной конференции. Однако впереди их ждёт самое серьёзное испытание.

Следующий матч «Сибирь» также проведёт на домашнем льду – 31 октября в Новосибирск приедет лидер регулярного чемпионата московский ЦСКА.

Напомним, 28 октября православные активисты потребовали запретить празднование Хеллоуина во время игры со столичными армейцами.