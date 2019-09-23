Хоккей и тыквы: православные активисты нашли новую мишень

фото с сайта ХК "Сибирь"

Противостояние православных активистов и болельщиков хоккея разгорелось в Новосибирске; после требования отменить праздник "в стиле Хэллоуин" возмутились даже скептики.

Хоккейная команда «Сибирь» прославилась не только своей игрой, но и креативным мышлением. Каждый сезон запоминается фанатам и болельщикам новыми историями, а новосибирцы с гордостью активно используют символику клуба в одежде и в быту.

Инициативы команды болельщики подхватывают и поддерживают. Так было и в этом году, когда команда «Сибирь» предложила совместить празднования 57-го дня рождения с Хеллоуином.

«Мы решили необычно провести этот вечер, и предлагаем вам стать частью стилизованного под Хэллоуин матча КХЛ! Придумывайте костюмы, надевайте их и приходите в ЛДС «Сибирь»!», — так выглядело предложение.

Обладатели билетов на матч «Сибирь» — «ЦСКА» к идее отнеслись по-разному – нашлись как сторонники, так и противники.

«Дурацкий праздник на самом деле, нашему любимому клубу желаю лучше показать хороший хоккей!» — писали одни.

«Классная идея! Приду в страшном костюме, надеюсь дети не забоятся!», — комментировали другие.

И всё проходило в более-менее мирном русле, пока не блеснуло в воздухе заявление от самых активных болельщиков хоккея – православных активистов. Борцы за нравственность решили обратить внимание властей на бесовщину, которую пропагандирует западный праздник. Обращение с требованием запретить праздник на матче, было направлено Президенту России, прокурору и губернатору Новосибирской области.

«Очевидно, что хоккейные матчи смотрят и дети. Я считаю, что проведение и публичная реклама данного мероприятия — прямое нарушение закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — говорилось в тексте обращения представителей Новосибирского координационного совета.

В то же время активисты упустили из внимания факт — праздник в стиле Хеллоуин пройдет на многих площадках города, а не только в ЛДС. Например, в Новосибирском зоопарке, посетителям предлагают поучаствовать в конкурсе «Резная тыква» и соорудить из яркого овоща карету, светильник или филина.

Также западный праздник отметят в развлекательных заведениях города, правда, вход детям туда запрещён.

В ответ на заявление борцов за нравственность болельщики отреагировали обращением в соцсети «Вконтакте». В группе ХК «Сибирь» Новосибирск – не официальной странице команды – был опубликован пост.

«Давайте проясним ситуацию вокруг празднования «хеллоуина» на матче «ХК Сибирь» — «ЦСКА». По празднику – это костюмированная вечеринка, которая отмечается во всем мире и создана для одного – повеселиться и сделать шоу для зрителей. Любая такая вечеринка – это большая работа многих людей, которые не имея бюджетов на PR-кампании стараются порадовать тех, кто любит хоккей, и любит «Сибирь». Вы хотите, чтобы Новосибирск был городом, который не только отменил театральную постановку, отменил концерт Мерлина Мэнсона, но и сорвал хоккейный матч? Ну не нравится вам этот праздник – проходите мимо. Откуда такая привычка решать за других, что им отмечать, а что нет? «…» Вы против «пендоских» праздников? Так вот этот карнавал празднует весь мир, и пришел он из Ирландии и Шотландии. В жизни и так мало место для веселья, не будьте такими грустными», — резюмировал администратор группы.

Защитников идеи со стилизованной вечеринкой в этот раз поддержали.

«Они достали уже. То концерт Ленинграда пытались отменить, то это... По ходу, слишком много свободного времени у людей, больше нечем заняться...», — возмущались одни.

«Хоккей вообще пендоский вид спорта! Запретить! Играем только в лапту теперь!

А то, что этот ваш хоккей? Насилие, резка льда? Сатанинский вид спорта! ЗАПРЕТИТЬ!!!», — иронизировали другие.

Сложившуюся ситуацию в редакции Сиб.фм попросили прокомментировать лидера движения «За нравственность», Ивана Квасницкого.

«Если это спортивный праздник, зачем его смешивать с культурно-массовым мероприятием? Зачем лишний пиар и шоу? У нас светское государство, зачем вплетать сюда древние религиозные культы? Вы поймите — мы поддерживаем культурную политику, а это — антигосударственные действия. Посмотрим, как власти отреагируют (прим.: на обращение)»,- сказал он.

В то же время активист заверил – инициатива по протестам всегда экспромт и является реакцией на заявления и просьбы жителей города.

«Мы сами поводы не ищем. У нас и ресурсов на это нет», — сказал Квасницкий.

На фоне нового скандала в редакции Сиб.фм решили вспомнить самые громкие истории противостояния, в которых участвовали православные активисты Новосибирска.

Так, в мае 2014 года защитники нравственности вышли на пикет и сорвали концерт польской метал-группы Behemoth в Новосибирске.

В том же году, в октябре они выступили против проведения Дня первокурсника в новосибирских клубах и против концерта группы "Cradle оf Filth".

В феврале 2015 в Новосибирске прошел митинг против местных театральных постановок, оскорбляющих чувства верующих. В марте активисты отговаривали зрителей "Тангейзера" ходить на представление в Новосибирский оперный театр.

Годом позже (январь 2016) из Новосибирска президенту Путину была отправлена жалоба на будущий Центр современного искусства.

В апреле того же года активисты выразили протест против проведения Монстрации и выразили беспокойство о «сатанизации» Новосибирска.

Совсем недавнее прошлое. Июль 2018 года. Обвинения посыпались на группу «Ленинград» и Сергея Шнурова. Концерты музыканта в столице Сибири требовали запретить по этическим соображениям – слишком много мата в текстах исполнителя.

А уже в этом году, в августе, в новостных лентах тиражировался случай с публичным раздеванием жителя города. Оскорбленным в чувствах православным не понравился принт на майке парня в метро.

Также, свежа в памяти история саботажа премьерных показов ленты «Мотильда». Активисты посчитали, что авторы сценария скомпрометировали образ царя. Сжигать кинотеатры один за другим тогда публично обещал лидер «Христианского государства» Александр Калинин.

Благодаря выступлениям активистов в Новосибирске отменили и концерт Мэрилина Мэнсона в 2014 году.

Всё это далеко не полный перечень протестных инициатив. Примечательно, что в публичных выступления «православных активистов» нет предложений, есть только отрицания и желание «запретить». Также игнорируется право выбора, на которое может рассчитывать любой житель России.

В большинстве случаев активистам удавалось привлечь внимание к медийным личностям и подогреть интерес к событиям. Не редко инициативы заканчивались победой и отменой мероприятий. Как разрешиться вопрос с «вечеринкой в стиле Хэллоуин» на матче ХК «Сибирь»? Отвечая на этот вопрос, представители пресс-служб правительства и губернатора отметили, что пока информацией по этому вопросу не владеют и о письме от активистов не слышали.