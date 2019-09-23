Покупатель нашёл в ИКЕА фото с солдатом Третьего рейха

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Покупатель нашёл в ИКЕА фото с солдатом Третьего рейхаРубрика: общество
29.10.2019 12:52
Фото с Фейсбука Михаила Милосердова
Снимок солдата в нацистской форме обнаружил новосибирец в магазине; он утверждает, что фотографию в рамку вставили специально.
Житель Новосибирска увидел в местном магазине ИКЕА фотографию в рамке с военнослужащим в нацистской форме. Об этом Михаил Милосердов рассказал в своём профиле в фейсбуке.
«Но приглядитесь к форме. Характерный герб с орлом, раскинувшим крылья, на круге; нашивка "V" на рукаве... Погоны и петлицы очень похожи на те, что были на форме ефрейтора ... нацистской Германии 1943 года», — пишет бдительный новосибирец.
На снимках трудно разглядеть нацистские символы, но общие очертания их видны.
«Можно сказать: орёл плохо читается, да и свастику не видно. Но как же так — блогеры свастику, сфотографированную на резьбе старинных домов в России, разместить в интернете боятся, чтобы не попасть под экстремистскую статью, а ИКЕА на витринах размещает форму враждебной армии?» — продолжает Михаил.
В ИКЕА объяснили ситуацию тем, что некоторые покупатели самовольно меняют фотографии в рамках.
Напомним, в марте новосибирец выставил на продажу обмундирование солдата Третьего рейха.
Эмиль Фукс
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