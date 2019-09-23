«Качнуло так, что в качалку ходить не надо»: новосибирцы обсуждают утреннее землетрясение

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«Качнуло так, что в качалку ходить не надо»: новосибирцы обсуждают утреннее землетрясениеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 11:30
фото Pixabay.com
Отголоски сейсмособытия зарегистрированы в Искитимском районе; наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.
В Новосибирской области утром 29 октября произошло землетрясение с магнитудой 4,5. Эпицентр — в трёх километрах от села Харино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, 29 октября в 08:36 (время местное) в трёх километрах восточнее населённого пункта Харино (Искитимский район Новосибирской области) зарегистрировано сейсмособытие», — рассказали в ведомстве.
Землетрясение ощущалось в четырёх населённых пунктах Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово.
Пользователи социальных сетей делятся своими впечатлениями:
«Качнуло так, что в качалку ходить не надо».
«Сидя в офисном кресле, качнуло знатно».
Напомним, 10 октября землетрясение в четыре балла произошло в Сибири.
Никита Минин
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