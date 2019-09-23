«Качнуло так, что в качалку ходить не надо»: новосибирцы обсуждают утреннее землетрясение

фото Pixabay.com

Отголоски сейсмособытия зарегистрированы в Искитимском районе; наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.

В Новосибирской области утром 29 октября произошло землетрясение с магнитудой 4,5. Эпицентр — в трёх километрах от села Харино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, 29 октября в 08:36 (время местное) в трёх километрах восточнее населённого пункта Харино (Искитимский район Новосибирской области) зарегистрировано сейсмособытие», — рассказали в ведомстве.

Землетрясение ощущалось в четырёх населённых пунктах Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово.

Пользователи социальных сетей делятся своими впечатлениями:

«Качнуло так, что в качалку ходить не надо».

«Сидя в офисном кресле, качнуло знатно».

Напомним, 10 октября землетрясение в четыре балла произошло в Сибири.