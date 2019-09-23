Как отдыхаем на ноябрьские праздники — рассказали в Роструде

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Как отдыхаем на ноябрьские праздники — рассказали в РострудеРубрика: общество
29.10.2019 08:40
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Укороченная рабочая неделя ожидает россиян; 4 ноября в стране празднуют День народного единства.
Длинные выходные и сокращённая трудовая неделя ожидают россиян в ноябре. К традиционно нерабочей субботе и воскресенью добавится ещё и понедельник, 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Следующие затяжные каникулы предстоят только в новогодние праздники. В январе 2020 года отдохнуть можно будет с 1 по 8 число.
«При этом 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — пишет издание ТАСС.
Напомним, в июне Роструд назвал перечень причин, по которым работникам могут отказать в предоставлении отпуска.
Мария Машанова
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