Как отдыхаем на ноябрьские праздники — рассказали в Роструде

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Укороченная рабочая неделя ожидает россиян; 4 ноября в стране празднуют День народного единства.

Длинные выходные и сокращённая трудовая неделя ожидают россиян в ноябре. К традиционно нерабочей субботе и воскресенью добавится ещё и понедельник, 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Следующие затяжные каникулы предстоят только в новогодние праздники. В январе 2020 года отдохнуть можно будет с 1 по 8 число.

«При этом 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — пишет издание ТАСС.

Напомним, в июне Роструд назвал перечень причин, по которым работникам могут отказать в предоставлении отпуска.